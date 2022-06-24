عام / قادة أركان دول مجموعة الساحل الإفريقي يبحثون نقل مقر قيادة عمليات قوتها المشتركة من مالي
الجمعة 1443/11/25 هـ الموافق 2022/06/24 م واس
نواكشوط 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واس
بحث قادة أركان دول مجموعة الساحل الإفريقي، اليوم إمكانات نقل مقر قيادة عمليات القوة المشتركة لدول المجموعة من مالي إلى إحدى الدول الأعضاء في المجموعة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الأمانة التنفيذية لدول الساحل عبر الفيديو شارك فيه إلى جانب قادة أركان دول المجموعة قائد قوة "برخان" الفرنسية.
وخصص اللقاء لبحث إمكانات نقل مقر قيادة عمليات القوة المشتركة لدول المجموعة من مالي إلى إحدى الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل، بالإضافة إلى وضع ترتيبات جديدة لهيكلة المجموعة.
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