نواكشوط 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسبحث قادة أركان دول مجموعة الساحل الإفريقي، اليوم إمكانات نقل مقر قيادة عمليات القوة المشتركة لدول المجموعة من مالي إلى إحدى الدول الأعضاء في المجموعة.جاء ذلك خلال لقاء نظمته الأمانة التنفيذية لدول الساحل عبر الفيديو شارك فيه إلى جانب قادة أركان دول المجموعة قائد قوة "برخان" الفرنسية.وخصص اللقاء لبحث إمكانات نقل مقر قيادة عمليات القوة المشتركة لدول المجموعة من مالي إلى إحدى الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل، بالإضافة إلى وضع ترتيبات جديدة لهيكلة المجموعة.// انتهى //02:11ت م0004