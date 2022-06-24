الرياض 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :نائب وزير الخارجية يلتقي رئيسة البرلمان التركمانيوزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية "كاساو"الجلاجل يناقش تعزيز التعاون الصحي مع وزيرة الصحة بمملكة البحرينتوقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مشتركٍ بين المملكة وجمهورية جيبوتي في مجال النقل البحريوزيرُ الصناعة والثروة المعدنية يلتقي بعدد من المستثمرين البريطانيين خلال زيارته للمملكة المتحدةوزير الصناعة والثروة المعدنية يزور بورصة لندن للمعادن خلال جولته في المملكة المتحدة"الجوازات" تستقبل أول أفواج ضيوف الرحمن من جمهورية اليمن عبر منفذ الوديعةزمزم يستقبل ضيوف الرحمن في المسجد النبويمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يستعرض مبادراته في كتاب المدينةنائب وزير "البيئة" يكرّم 29 نحالًا سعوديًّا حصدوا 73 جائزة دوليةالرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يستقبل نائب أمين مجلس الوزراء الزامبيالفيفا يعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم خبيراً بتقنية الفيديوإعلان موعد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقورمنظومة "توكلنا" تحصُد جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (صياغة المواقف) : هي ليست مجرد جولة بروتوكولية عابرة، تلك التي أتمها سمو ولي العهد إلى مصر والأردن وتركيا، بل هي مرتكز رئيس لصياغة المواقف والقرارات المستقبلية ورسم خارطة للتحالفات في ظل التحديات التي تعيشها المنطقة عبر تعزيز التعاون الاستراتيجي السياسي والاقتصادي والعسكري.وأضافت : إن ما حظيت به هذه الجولة من زخم يؤكد الدور المهم والمؤثر والمحوري والقيادي للمملكة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والذي يأتي منسجماً مع مواقف المملكة التاريخية كدولة راعية للسلام وخير الإنسانية.ففي القاهرة، جرى استعراض العلاقات السعودية - المصرية الراسخة، وتم الاتفاق على تعزيزها لأعلى مستوى بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، انطلاقاً من وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاقتصادية ونقلها إلى آفاق أوسع، لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية مصر 2030.وفي عمّان، تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، والمطالبة بضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وفي أنقرة، تم التأكيد على تعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية.وبينت الصحيفة أن هذه التفاهمات تسبق زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي إلى المملكة، يجري فيها مباحثات مع خادم الحرمين وولي العهد، إضافة إلى عقد قمة خليجية ومعها مصر والأردن والعراق، في تأكيد على تسجيل موقف موحد تجاه العديد من الملفات التي تشهدها المنطقة خصوصاً العبث الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن العربي ومخاطر برنامجه النووي ليس على المنطقة فحسب بل على السلام في العالم.وختمت : إن زيارة ولي العهد التي جاءت لترسيخ الانسجام والتكامل ستكون لها انعكاساتها الإيجابية نحو تعزيز التعاون المشترك مع هذه الدول خاصة ومع دول المنطقة عامة من خلال تنفيذ مخرجات هذه الجولة.// انتهى //06:03ت م0007