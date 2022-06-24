ينبع 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأنهت إدارة تعليم ينبع كافة الاستعدادات، لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام 1443هـ، والتي ستبدأ لجميع المراحل الدراسية، اعتبارًا من يوم الأحد 27 ذوالقعدة 1443هـ وحتى يوم الخميس 1 ذوالحجة 1443هـ، حيث اعتمدت اللجان الخاصة لمتابعة سير الاختبارات، التي تضمنت لجان الاختبارات والمتابعة الميدانية والتدقيق والدعم الفني بتعليم المحافظة .وأكد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، على اللجنة الإشرافية أهمية متابعة الأعمال من خلال الرصد اليومي أولًا بأول، ومعالجة الحالات الطارئة، ومتابعة تقارير نظام نور إلكترونيًا، ومتابعة الخطة الإشرافية الميدانية لضمان تأدية الاختبارات بيسر وسهولة .مضيفاً، أن اللجان المختصة لمتابعة سير الاختبارات، تسير وفق خطة مزمنة لزيارة المدارس ميدانيًا من القيادات التعليمية، ومشرفي ومشرفات الإدارة والمكاتب التعليمية لمتابعة سير الاختبارات، إضافة إلى لجنة الدعم الفني لفرز التقارير وتدوين الملاحظات، التي ترد من المشرفين الزائرين ومعالجتها بشكل يومي.داعياً الأسر إلى أهمية التعاون مع المدرسة في كافة الجوانب التربوية والتعليمية وخاصة فيما يتعلق بالاستعداد والتهيئة للاختبارات .// انتهى //07:41ت م0011