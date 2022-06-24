الدمام 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسعُقد أمس، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباريات الأربع، لربع النهائي من كأس العرب لكرة قدم الصالات، التي تجمع المغرب مع ليبيا، مصر مع موريتانيا، السعودية مع العراق والكويت مع فلسطين، وذلك على صالة وزارة الرياضة بالدمام.وأكد مدرب المنتخب المغربي هشام الكيكي خلال المؤتمر على صعوبة اللقاء أمام ليبيا، فيما أشار مدرب المنتخب الليبي عبدالباسط النعاس إلى أن المنتخب الليبي يعاني من الإصابات، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.كما أكد مدرب المنتخب المصري هشام صالح أن المباراة أمام موريتانيا ستكون صعبة، نظرًا لما يمتلكه المنتخب الموريتاني من سرعة ومراوغة، في المقابل أكد مدرب المنتخب الموريتاني عبد الله السلامي أن لاعبيه مستعدون ذهنيًا لهذه المباراة، ولكن لم يتم الإعداد بدنيًا بسبب ضيق الوقت.وأوضح مدرب المنتخب السعودي آندريو بلازا أن مواجهة المنتخب العراقي للمرة الثانية تمنح اللاعبين الدافع من أجل تقديم عرض قوي أمام منتخب من بين أقوى المنتخبات في البطولة، فيما أبان مدرب المنتخب العراقي محمد ناظم الشريعة أن جميع النتائج واردة في كرة القدم، ونسعى أن نكون الأفضل في هذه البطولة، وضعنا استراتيجية خاصه بالمنتخب العراقي ومن ضمنها أن يكون الفريق من الشباب، وهم من نعول عليهم في المستقبل.وأعرب مدرب المنتخب الكويتي ريكاردو كاكاو عن سعادته بالتأهل إلى ربع النهائي، مثنيًا على مستوى منتخب فلسطين، فيما أشاد مدرب المنتخب الفلسطيني هشام الداغستاني بالتنظيم والاهتمام الإعلامي الكبير الذي تلقته بعثة المنتخب الفلسطيني، مؤكدًا على صعوبة المباراة أمام منتخب من بين أقوى المنتخبات في البطولة.// انتهى //07:59ت م0015