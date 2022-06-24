إسلام آباد 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تقديم باكستان مساعدات إغاثية عاجلة لأفغانستان، ومطالبتها من المجتمع الدولي بمساعدة الشعب الأفغاني في التعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن كارثة الزلزال المدمر.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أكد أن الائتلاف الحاكم عازم على إخراج البلاد من التحديات الاقتصادية، واتخاذ خطوات فعالة تهدف لجلب التنمية والازدهار في البلاد.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى إعلان هيئة تنمية النفط والغاز الباكستانية عن اكتشاف احتياطيات جديدة للنفط والغاز في إقليمي البنجاب والسند الباكستانيين.وتناقلت صحف الجمعة متفرقات منها بدء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العديد من البلدان لاسيما الدول الأوروبية مرة أخرى، وتحذير الخبراء من تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي، وتعرض مناطق في جنوب الصين لفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة، واستمرار ارتفاع ضحايا الفيضانات في بنغلادش.// انتهى //10:49ت م0019