القاهرة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ فى مدن الساحل الشمالي، وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ، للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية، وصون الاستثمارات بها.وتناقلت تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن مصانع الإسالة المصرية لا تزال لديها طاقات فائضة يمكن استغلالها لزيادة نشاط التصدير في ظل تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.وسلطت صحف الجمعة الضوء على إدانة مصر الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي، وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، وتأكيد وقوفها مع حكومة وشعب مالي، وتضامنها لمواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.ونشرت إعلان مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، قبول رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتها للاجتماع بمقر الأمم المتحدة فى جنيف يومي ٢٨ و 29 من يونيو الجاري، لمناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.ورصدت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:50ت م0020