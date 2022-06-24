الرباط 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن وصول أولى طلائع ضيوف الرحمن المغاربة المستفيدين لأول مرة من مبادرة "طريق مكة" إلى المدينة المنورة.وأبرزت الصحف أن المملكة المغربية هي كثاني بلد عربي تنفذ فيه مبادرة "طريق مكة" التي يأتي إطلاقها استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية في تسهيل الإجراءات على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعاية ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم.واهتمت الصحف بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية تركيا، ولقاءه بالرئيس رجب طيب اردوغان، مبرزة أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية.وتطرقت صحف الرباط إلى الاجتماع رفيع المستوى لوكالات مكافحة الإرهاب والأمن ببلدان شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، الذي انعقد أمس بالمغرب، بمشاركة 23 بلدا من المنطقة، لتبادل الرؤى بشأن التهديد الإرهابي بمنطقة الساحل، وتمدده باتجاه خليج غينيا.وتناقلت الصحف إعلان صندوق النقد الدولي، عن استعداده لبدء مفاوضات حول برنامج لدعم تونس من خلال تنفيذها لإصلاحات.وتابعت صحف الجمعة مخلفات الزلزال العنيف الذي ضرب شرق أفغانستان، وأدى الى مقتل أكثر من 1500 شخص، وإصابة نحو ألفين آخرين.وتناولت صحف المغرب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن رفضه فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمة الناجمة عن نتائج الانتخابات التشريعية.// انتهى //10:51ت م0021