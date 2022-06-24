الدمام 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، أعمال الصيانة للطرق والشوارع بمحافظة الخفجي، وذلك ضمن برامجها وحملاتها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.وتضمنت أعمال الصيانة طلاء الخطوط الأرضية بطرق وشوارع المحافظة شملت طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الملك سعود بن عبد العزيز، وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بإجمالي 8 آلاف متر مربع، وطلاء المطبات الصناعية وممرات المشاة بالمحافظة بطول 250 متراً طولياً، إضافة إلى صيانة وطلاء الأرصفة بالطرق العامة بطول 10 آلاف متر طولي، وصيانة وطلاء الأسياج الحديدية بالجزر الوسطية بطول ألف متر طولي، وصيانة واستبدال المتهالك للأنترلوك بالساحات والحدائق بالمحافظة، بمساحة ألف متر مربع وصيانة الملاعب بساحات المحافظة، إضافة الي معالجة الحفر الموجودة بشوارع المحافظة على مساحة 1200 متر مربع.// انتهى //11:16ت م0022