تونس 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بانطلاق أعمال "منتدى تونس للاستثمار" أمس بالعاصمة التونسية بحضور عدد من أعضاء الحكومة التونسية وشخصيات دولية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي مؤسسات مالية إقليمية ودولية, الذي يهدف إلى تسليط الضوء على آخر التطورات في مناخ الأعمال وتقديم الأنشطة ذات الأولوية التي تجعل تونس قاعدة مجددة ومستدامة للشركات الدولية .ونقلت في السياق تأكيد رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى على مساعي بلادها لتوفير مناخ استثماري مشجع لجذب الاستثمار الخارجي من خلال تشريعات جديدة وتبسيط الإجراءات الاستثمارية الحالية.ليبيا, كتبت صحف الجمعة عن زيارة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا لمقر مجلس العموم البريطاني ولقائه مع بعض من أعضائه، حيث استعرض معهم آخر تطورات الأزمة الليبية، وأكد لأعضائه اعتزام حكومته بذل كل الجهد للحفاظ على الاستقرار والهدوء، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لانجاز الاستحقاق الانتخابي .// انتهى //11:17ت م0023