لندن 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ببدء رئيس الوزراء، بوريس جونسون، زيارة إلى رواندا للمشاركة في قمة قادة دول مجموعة الكومونويلث التي تستضيفها العاصمة كيغالي هذا الأسبوع.وأخبرت عن خسارة حزب المحافظين الحاكم لمقعدين في مجلس العموم بعد فوز حزب العمال المعارض بدائرة "ويكفيلد" ضمن الانتخابات التكميلية التي أجريت أمس، فيما سجل الديمقراطيون الأحرار فوز كبير في دائرة "ووتيفرتون آند هونيتون" على حساب التوريس.على الصعيد الدولي، تناولت الصحف موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة الدول المرشحة لعضوية المجموعة، ودعوة البلدين إلى اتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة قبل البدء في مفاوضات الانضمام النهائية.وتطرقت إلى موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون مدعوم من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، يتضمن فرض قيود على حيازة الأسلحة النارية وتخصيص تمويل لبرامج الصحة العقلية وأمن المدارس.// انتهى //11:17ت م0024