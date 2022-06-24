غواتيمالا 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسعُثر على ما لا يقل عن 65 سلحفاة و14 دلفيناً وحيوانات بحرية أخرى نافقةً على سواحل غواتيمالا على المحيط الهادئ ما استدعى فتح تحقيق للاشتباه في احتمال أن يكون التلوث وراء نفوقها.وأوضح المجلس الوطني للمناطق المحمية لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ "عدد السلاحف النافقة التي أحصيت معظمها من نوع لجأة ردلي الزيتونية، مشيرًا إلى أن النفوق حصل بين يومي الاثنين والأربعاء.وبدأت عمليات التشريح لمعرفة وتحديد سبب نفوق الحيوانات حيث يُشتبه في أنشطة الصيد غير الشرعية التي تشهد تطوراً كبيراً, ومن ناحية أخرى من المرجح أن يكون السبب هطول الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة أدت إلى نقل بعض النفايات السامة من الأرض إلى البحر، مما أثّر على الحيوانات البحرية.// انتهى //11:17ت م0025