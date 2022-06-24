سياسي / سمو ولي العهد يهنئ أمير دولة قطر بذكرى توليه مهام الحكم
الجمعة 1443/11/25 هـ الموافق 2022/06/24 م واس
جدة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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11:45ت م
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