الطائف 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف مساء أمس لقاءً مع أعضاء الَّلجنة الوطنيَّة العقاريَّة باتحاد الغرف السعوديَّة بمنتجع دماث السياحي.وأكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الطائف عبدالله الدهيمي على سعي اللجنة العقارية بغرفة الطائف لبذل أقصى الجهود لخدمة القطاع العقاري بالطائف وتعزيزه وتذليل العقبات التنظيمية والاستثمارية التي تواجه القطاع والمستثمرين، بالإضافة إلى المزيد من الجهود التي بذلت مؤخرا لتحسين وتطوير البيئة العقارية وتشجيع استثماراتها بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030 ، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.وشاهد الحضور عرضا مرئيا لأبرز الفرص الاستثمارية بمحافظة الطائف , عقب ذلك أوضح رئيس اللجنة العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد أن رؤية المملكة 2030 تستهدف 100 مليون سائح، كما تستهدف مواسم الحرمين الشريفين في الحج والعمرة 30 مليون حاج ومعتمر، الأمر الذي سينعكس إيجابا على محافظة الطائف في المشاريع التنموية والتطويرية، بالإضافة إلى دعم أمانة الطائف وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين في كافة المناشط الاقتصادية.واختتم اللقاء بعروض الفنون الشعبية شارك فيها فرق المجرور الطائفي، والخبيتي، والسامري .// انتهى //11:53ت م0028