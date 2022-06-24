جدة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //11:55ت م0029