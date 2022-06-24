سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الجمعة 1443/11/25 هـ الموافق 2022/06/24 م واس
جدة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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11:55ت م
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