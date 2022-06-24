جدة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسوجه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، صندوق التضامن الإسلامي التابع للمنظمة، لتقديم العون والمساعدة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان مؤخرا.وأوضح معاليه أن المساعدات الإنسانية العاجلة تأتي لرفع المعاناة عن الشعب الأفغاني الذي تضرر بصورة كبيرة من الزلزال، مؤكداً أن المساعدات التي يقدمها الصندوق تندرج في إطار التعبير عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والشعوب المتضررة.وجدد الأمين العام الدعوة لجميع المؤسسات الإنسانية في العالم الإسلامي للتحرك لتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الأفغاني لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر في أفغانستان .// انتهى //12:02ت م0031