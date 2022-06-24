جدة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //12:03ت م0032