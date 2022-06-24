سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الجمعة 1443/11/25 هـ الموافق 2022/06/24 م واس
جدة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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12:03ت م
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