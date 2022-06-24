جدة 25 ذو القعدة 1443هـ الموافق 24 يونيو 2022م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //12:03ت م0033