إسلام آباد 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول نديم رضا اليوم في مكتبه بمقر رئاسة الأركان المشتركة في مدينة راولبندي مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني الذي يزور باكستان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين باكستان وإيطاليا خاصة في مجال الإنتاج الدفاعي.// انتهى //12:11ت م0034