جازان 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب ، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //13:01ت م0037