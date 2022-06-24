الاحساء 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسرفعت أمانة الأحساء ممثلة بوكالة الخدمات خلال الثلاثة أشهر الماضية، ضمن عمليات معالجة التشوه البصري، 131.083 متراً مكعباً من المخلّفات الإنشائية، و 281 مركبة تالفة ومهملة، ومعالجة 982 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الحوائط، و 23635 متراً مربعاً من حُفر الشوارع، ومعالجة وضع 1033 حاوية نظافة، وإعادة طلاء 54245 متراً طولياً من الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين وضع 354 حواجز خرسانية، وإصلاح وصيانة 1757 عمود فوانيس الإنارة، وإصلاح 11332 متراً طولياً من أرصفة الطرقات .كما أطلقت الأمانة خلال تلك الفترة مبادرة "صور وأرسل" لتمكين وتوعية أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030م، والمحافظة على نظافة المواقع والمرافق العامة والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة أو الملاحظة وإرسالها عبر منصة "بلدي"، من خلال عدة تصنيفات في نطاق الخدمات البلدية .من جانب آخر واصلت أمانة الأحساء أعمال مشروع تحسين وتطوير محور طريق الملك عبدالله الواقع شمال مدينة المبرز، الذي يُقدر طوله بـ 3 كيلو مترات و 4 مسارات لكل اتجاه، بنسبة إنجاز بلغت 50% ، حيث يتضمن المشروع تنفيذ أعمال السفلتة، وإنشاء الأرصفة، ومضامير مشاة ومسارات خاصة للدراجات الهوائية، والمسطحات الخضراء والتشجير والإنارة وتعزيز معايير أنسنة المدن في الطريق.ويُعد مشروع الطريق الدائري الداخلي لمدينة المبرز من أهم المشاريع التي ستُسهم في إنسيابية الحركة المرورية من شمال الأحساء إلى جنوبها والعكس، وتخفيف الضغط المروري على وسط المدينة القديمة، ويعتبر بديلاً عن الطرق المحورية القائمة وسيبلغ طوله بعد التطوير 9 كم طوليا تقريباً، وعرضه 40 متراً .// انتهى //13:14ت م0038