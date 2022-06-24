الطائف 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واستقدّم أمانة الطائف خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة «بلدي» لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10 – 13 ذي الحجة)، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ 1443/12/5هـ الموافق 2022/7/4م بدون رسوم؛ وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ .وتواصل أمانة الطائف جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء عنها، حيث تهدف من تقديم هذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.// انتهى //13:15ت م0039