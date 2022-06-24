أبها 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأتمت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استعداداتها لتهيئة البيئات المناسبة لانطلاق الاختبارات التحريرية الأحد المقبل لأكثر من 220 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الثالث من العام الحالي.وأكد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أن الإدارة أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي "بنين وبنات"، ومكاتب التعليم، والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الصحية والوقائية وبث رسائل توعوية وصحية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، إلى جانب تشكيل فريق عمل للدعم التقني، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور لتهيئة الطلبة نفسيا لأداء الاختبارات التحريرية، إضافة إلى تنفيذ مشروع "اطمئنوا" لرعاية وخدمة أبناء وبنات المرابطين خلال الاختبارات، وتشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول "بنين وبنات"؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، كما خصصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال فترة الاختبارات.// انتهى //13:20ت م0040