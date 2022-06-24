القاهرة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأكد ممثلو رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة بالدول العربية، على ضرورة الاشتراك فيما بينها بالتدريبات العسكرية المشتركة، وتكثيف الدورات والزيارات لتبادل الخبرات.وشددوا في بيان صادر اليوم عقب اختتام أعمال الندوة ال "٢٦" لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة بالدول العربية، على ضرورة توثيق التدريبات المشتركة ونشرها بواسطة الإعلام العسكري في الدول العربية لتوضيح آليات وأهداف التعاون المشترك وأهميته في تكوين منظومة دفاعية عربية مشتركة، إلى جانب توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية في استخدامات الأسلحة المختلفة في التدريب المشترك للقوات المسلحة العربية.ودعوا إلى استحداث تدريبات مشتركة فيما يخص "الأمن السيبراني - الذكاء الاصطناعي - الطائرات بدون طيار"، بالإضافة إلى تمارين مراكز القيادة التخصصية "برية - بحرية – جوية" باستخدام التقنية الحديثة.// انتهى //13:33ت م0041