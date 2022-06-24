المدينة المنورة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسيشهد معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 في يومه التاسع إقامة عشر فعاليات ثقافية متنوعة في مجالات الأدب والفنون والمعرفة في إطار البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض الذي يتضمن أكثر من 80 فعالية متنوعة بدأت منذ انطلاقة المعرض يوم الخميس 16 يونيو وتستمر حتى نهايته يوم غد السبت .ويستضيف المعرض اليوم ندوتين حواريتين الأولى بعنوان "حكاية فوازير المدينة" والثانية ندوة حوارية يتحدث فيها الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان رئيس النادي الأدبي بالمدينة المنورة سابقا عن ذكرياته مع المؤرخ الدكتور محمود شاكر ثم يستضيف المسرح الرئيس أمسية شعرية للشاعر عبدالعزيز الفريدي، وعلى مستوى ورش العمل ينظم المعرض أربع ورش عمل حول حكاية الفن والإنسان وخطوات نشر الكتاب وورشتين في جناح الطفل "بناء القصة - الكتابة الشعرية "، وعلى مسرح الطفل تقام فعالية " كيفية قراءة القصص للأطفال " و" زوزو تبحث عن الدودة " ومسرحية (كافي) .// انتهى //13:48ت م0043