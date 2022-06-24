العارضة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية بمحافظة العارضة عن موعد بدء التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، حيث ستفتح بوابة القبول للدبلوم الصباحي والمسائي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 25 وحتى يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة المقبل.وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن فلقي جريبي، أن التسجيل سيكون متاحاً عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، في قسم التقنية الكهربائية تخصص الآلات و المعدات الكهربائية ، و قسم التقنية الميكانيكية تخصص تقنية التكييف و تبريد الهواء، و قسم تقنية الحاسب و المعلومات تخصص الوسائط المتعددة و تطبيقات الويب.ودعا عميد الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها , فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه للشروط و معايير المفاضلة .// انتهى//13:49ت م0044