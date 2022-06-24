جنيف 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تسليم أطنان من مواد الإغاثة وإرسال الموظفين والخبراء لدعم جهود الاستجابة في الأجزاء الجنوبية الشرقية في أفغانستان بعد الزلزال المميت الذي ضربها يوم الأربعاء الماضي.وأوضحت قالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو أنه جرى إنشاء ثلاثة مراكز إمداد في مناطق جيان وبرمال وسيبيرا ، لنقل الدعم الإنساني القادم من كابل بسرعة إلى المجتمعات المتضررة من الزلزال.وتشمل مواد الإغاثة على الخيام والأغطية والمصابيح الشمسية ومستلزمات الماوي والطبخ , كما نشرت المفوضية فرق من الأطباء والممرضين ومراكز متنقلة لرصد الأمراض.// انتهى //13:53ت م0045