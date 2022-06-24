البكيرية 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية استعداداتها لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث حضورياً بمدارس البنين والبنات بالمحافظة ، وذلك وفقاً لإرشادات وضوابط وزارة التعليم.وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أن اختبارات نهاية الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي لجميع المراحل الدراسية ستبدأ يوم الأحد المقبل، لافتاً أن الإدارة والمدارس أنهت جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثالث خلال عدة اجتماعات ولقاءات مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة مع المدارس، وذلك بما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب.ودعا الراجح أولياء الأمور إلى ضرورة تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، سائلًا الله التوفيق والنجاح والتفوق للجميع.// انتهى //13:53ت م0046