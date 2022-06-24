الرياض 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسالتقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل أمس معالي الدكتورة وزيرة الصحة في مملكة البحرين جليلة السيد، وذلك بمكتب معاليه في ديوان الوزارة بالرياض .وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين.عقب ذلك قامت الوزيرة جليلة بجولة على مستشفى الصحة الافتراضي واستمعت إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يُقدمها المستشفى ، كما قامت بزيارة لمركز القيادة والتحكم .// انتهى //13:54ت م0047