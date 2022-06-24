إسلام آباد 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واساتفقت باكستان والصين على تعزيز التعاون في مجالات مكافحة التصحر وحفظ التنوع البيولوجي ومكافحة الآفات.جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين سفير باكستان لدى الصين معين الحق والأمين العام لمؤسسة الصين للحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية الخضراء الدكتور تشو جينفنغ في بكين.وأوضح بيان صادر عن إسلام آباد اليوم أن الجانب الصيني أبدى رغبته في الاستفادة من خبرة باكستان في مجال الزراعة، والتعامل مع التغير المناخي.من جانبه أكد السفير الباكستاني حرص بلاده على التعاون مع الصين في مجال حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.// انتهى //14:01ت م0048