الرياض 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واستصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون سباق الجوائز الذهبية للنسخة الخامسة عشرة من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي أختتم أعماله في البحرين بحضور وزير شؤون الإعلام الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، ورئيس وكالة الأنباء السعودية فهد ال عقران، ومدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج أمين عام المهرجان مجري القحطاني وعدد من مسؤولي الإذاعة والتلفزيون في دول المجلس.ونالت الهيئة ست جوائز شراع ذهبي وخمس فضية توزعت ما بين المجال الإذاعي الذي نال أربعة جوائز شراع اثنتان منها ذهبية واثنتان فضية، بينما حصل الجانب التلفزيوني على سبع جوائز خمس منها ذهبية وجائزتان فضية.وعبر الحارثي عن شكره للجان القائمة على نجاح المهرجان، مبيناً أن التنافس الأخوي الذي تقدمه هذه الاجتماعات الخليجية يسهم في تطوير الصناعة الإعلامية الخليجية لتقديم ما يرقى لذائقة المشاهد الخليجي.مما يذكر أن البرامج الفائزة في الجانب الإذاعي هي (تلاوات المساجد، عوالم تك، مسك الكلام، تيكاتاكا)، أما تلفزيونياً فقد تسيدت المملكة المشهد بفوز برامج (إنسان، سددها، مراحل، ارقام خضراء، يلا بحر، رياضة سكوب، نتفلوركس).وتأتي الجوائز لتؤكد مرحلة التغيير التي تشهدها الهيئة مؤخراً بعد أن تحولت الهيئة إلى مراحل الإعداد المبكر وتحديد ثلاث دورات برامجية سنوياً، بالإضافة إلى إقرار الاستراتيجية الشاملة للهيئة ومشروع التحول لراس المال البشري.// انتهى //14:19ت م0049