عام / تعليم نجران يودع أكثر من مليونين و 700 ألف ريال في حساب الطلاب والطالبات
الجمعة 1443/11/25 هـ الموافق 2022/06/24 م واس
نجران 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واس
أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، مبلغ 2,750,780 ريالاً في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك عن شهر يونيو 2022م.
وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمعاهد العلمية، وبرامج التربية الخاصة وبرامج الدمج، والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، والقرى النائية.
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