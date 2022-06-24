نجران 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، مبلغ 2,750,780 ريالاً في حساب الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات، وذلك عن شهر يونيو 2022م.وأوضحت الإدارة أن الإعانات شملت مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمعاهد العلمية، وبرامج التربية الخاصة وبرامج الدمج، والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، والقرى النائية.// انتهى //15:34ت م0059