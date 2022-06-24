سياسي / الأمن التونسي يحبط عملية إرهابية كانت تستهدف أحد المقرّات الحسّاسة
الجمعة 1443/11/25 هـ الموافق 2022/06/24 م واس
تونس 25 ذو القعدة 1443هـ الموافق 24 يونيو 2022م واس
أحبطت قوات الأمن التونسية ليلة أمس عملية إرهابية، كانت تستهدف أحد المقرات الحساسة وسط العاصمة تونس .
وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم : أنه تم القبض على شخص حاول تشتيت التركيز الأمني أمام المقر المقرات الحساسة وسط العاصمة تونس من خلال محاولة الاعتداء بسكين على عنصري أمن حيث تم حجز الجاني وأداة الجريمة ، مشيرة إلى أن البحث ما زال جارياً للكشف عن الجهه المسؤولة عن الحادث.
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