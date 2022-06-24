تونس 25 ذو القعدة 1443هـ الموافق 24 يونيو 2022م واسأحبطت قوات الأمن التونسية ليلة أمس عملية إرهابية، كانت تستهدف أحد المقرات الحساسة وسط العاصمة تونس .وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم : أنه تم القبض على شخص حاول تشتيت التركيز الأمني أمام المقر المقرات الحساسة وسط العاصمة تونس من خلال محاولة الاعتداء بسكين على عنصري أمن حيث تم حجز الجاني وأداة الجريمة ، مشيرة إلى أن البحث ما زال جارياً للكشف عن الجهه المسؤولة عن الحادث.// انتهى //15:34ت م0060