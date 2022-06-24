الدمام 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسزار وفد من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، قصر دارين، وقلعة تاروت، وقهوة تاروت التراثية، والواجهة البحرية في مدينة الدمام، التي تعد من المشاريع التي ستنفذ في المنطقة الشرقية.وأكد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ والمدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر أهمية هذه المشروعات التي ستنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة تطوير المنطقة الشرقية ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى الحفاظ على التراث، وتحسين البيئة العمرانية، وتفعيل مناطق الجذب السياحي والثقافي، إلى جانب إبجاد وجهة سياحية ثقافية في المنطقة.ويستفيد من هذه المشروعات كل من سكان المنطقة، والسياح والزوار، إضافة إلى القطاع الخاص من خلال إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة.// انتهى //16:03ت م0062