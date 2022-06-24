جنيف 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تسليم أطنان من مواد الإغاثة وإرسال الموظفين والخبراء لدعم جهود الاستجابة في الأجزاء الجنوبية الشرقية في أفغانستان بعد الزلزال المميت الذي ضربها يوم الأربعاء .وقالت المتحدثة باسم الموضية شابيا مانتو في تصريح صحفي : أن الزلزال أدى إلى انهيارات في المنازل الطينية والتي نتج عنها مقتل ٨٠٠ شخص وإصابة ١٤٥٥ شخص معظمهم بإصابات خطيرة، وكانت ولاية باكتيكا هي الأكثر تضررا من هذا الحادث، مشيرة إلى أن المفوضية أنشأت ثلاثة مراكز إمداد في مناطق جيان وبرمال وسيبيرا ، لنقل الدعم الإنساني القادم من كابول بسرعة إلى المجتمعات المتضررة من الزلزال .من جانبه ، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لاندماير : إن المنظمة سلمت ١٠ أطنان من الامدادات الطبية تكفي لاجراء ٥٤٠٠ عملية جراحية وعلاج طبي يكفي ٣٦ الف شخص لمدة ٣ اشهر ، مشيرا إلى أن المنظمة قامت بنشر الفرق الطبية والمراكز المتنقلة لرصد الامراض وتجنب تفشي الأمراض خاصة الكوليرا .وقال ممثل منظمة اليونيسيف في أفغانستان محمد ايويا : إن الزلزال تسبب في مقتل مئات الاشخاص بينهم ١٢١طفلا ومن المتوقع ارتفاع عدد الضحايا ، مشيراً إلى أن اليونيسيف تعمل على مع السلطات في أفغانستان من أجل جمع المعلومات وتسليم الإمدادات المنقذة للحياة ، حيث سلمت ٥٠٠ مجموعة إسعافات أولية و٤٥ مجموعة أدوية للإسهال المائي لمنع تفشي مرض الكوليرا .// انتهى //16:25ت م0063