كامبالا 25 ذو القعدة 1443هـ الموافق 24 يونيو 2022م واسودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال بن محمد المدني، الدفعة الأولى من الحجاج الأوغنديين المتوجهين للمملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام.وأعرب السفير المدني عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بحجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الإمكانيات في سبيل راحتهم وأداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية.// انتهى //16:26ت م0064