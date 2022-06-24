ياوندي 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة جاروا بجمهورية الكاميرون، التي نفذت خلال الفترة من 18 وحتى 23 يونيو 2022م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 4 آلاف حالة، وإجراء 423 عملية جراحية، فضلاً عن توزيع 923 نظارة طبية وتقديم و 3.969 قطرة للعيون.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز لعلاج العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //16:39ت م0067