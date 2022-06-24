الرياض 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسوافقت اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافقة على قانون "نظام" الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون بصفة إلزامية، وذلك لتعزيز مسيرة الإنجازات والتكامل بين دول المجلس وحماية المواطن والمقيم في دول الخليج.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السادس أمس في الرياض، برئاسة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجهات المعنية بسلامة الغذاء بدول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة البنود المطروحة في جدول الأعمال، إذ أكدت اللجنة أهمية التكامل بين دول المجلس لتعزيز المنظومة الرقابية والتشريعية لضمان سلامة الغذاء، سواء المنتجات المحلية أو المستوردة للدول الأعضاء من مختلف الأسواق العالمية، للمساهمة في توفير غذاء آمن، وحمايةً للمستهلك من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة.كما أشادت اللجنة بالفعاليات التي قامت بها دول المجلس احتفاءً باليوم العالمي لسلامة الأغذية للعام 2022م، الذي يصادف السابع من شهر يونيو من كل عام.تأتي اجتماعات اللجنة تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله- في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل في الإجراءات والأنظمة بين دول المجلس بما يكفل سلامة المنتجات الغذائية وتعزيز استدامة سلاسل توريد الغذاء، وتيسير التبادل التجاري.// انتهى //16:44ت م0070