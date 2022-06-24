لومي 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية توغو المتضمنة 25 طنا من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية توغو مشعل بن حمدان الروقي، بحضور ممثل وزير الداخلية التوغولية ناوانو موسى، ورئيس اتحاد مسلمي توغو الشيخ يونس إبراهيم، ورئيس لجنة إدارة بيت الحج الشيخ محمد تيتيبينا، وفريق من المركز، وذلك في مقر بيت الحج بالعاصمة لومي.ويأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //16:48ت م0071