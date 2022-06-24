مقديشو 25 ذو القعدة 1443هـ الموافق 24 يونيو 2022م واسأعلن البنك الدولي موافقته على تخصيص مبلغ 143 مليون دولار لدعم الصوماليين في مواجهة حالات الجفاف والتغلب على خطر انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد .وأفادت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد البنك الدولي بأن المشروع سيساعد 20 ألف أسرة في تقليص الآثار الناجمة عن الجفاف، كما سيتم تقديم تحويلات نقدية طارئة لنحو 338 ألف عائلة فقيرة.ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في الصومال إلى 7.7 ملايين شخص في 2022. ويعيش أكثر من 70 % من جميع الصوماليين تحت خط الفقر .// انتهى //17:21ت م0076