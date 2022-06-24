كيغالي 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسالتقى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم ، بالرئيس الرواندي بول كاغامي ، وذلك على هامش انعقاد اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين بمركز مؤتمرات كيغالي .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حول القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث .// انتهى //17:22ت م0077