تبوك 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واستواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار التابعة لمنطقة تبوك استقبال أفواج الحجاج القادمين من عدة دول، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، بتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة، لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات التي وفرتها القيادة الرشيدة - أيدها الله - لهم من لحظة وصولهم للمملكة العربية السعودية وإلى المشاعر المقدسة، وحتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين.وتعمل لجنة أعمال الحج بمنطقة تبوك وبإشراف مباشر ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار على تقديم خدمات إنهاء إجراءات جوازات الحجاج وتقديم الرعاية الطبية والوقائية والتوعية الدينية لهم، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية والمادية لراحة ضيوف الرحمن.بدورها تواجدت وكالة الأنباء السعودية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لرصد هذه الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من قبل الأجهزة الحكومية المشاركة في أعمال حج هذا العام في مدينة الحجاج بالمنفذ، واستطلاع آراء الحجاج حول ما يُقدم لهم من خدمات، الذين أكدوا في حديث لـ "واس"،أن المملكة تواصل دائماً عطاءاتها لإخوانهم في كل مكان وفي مختلف الميادين، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في توفير الإمكانات والخدمات لخدمة الحجاج القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ليؤدوا نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة، منوهين بما وجدوه من تعامل طيب وترحيب وتيسير في الإجراءات، سائلين الله تعالى أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه.وأعرب الحاج وائل يوسف الحميدات - فلسطيني الجنسية - والذي يحج لأول مرة عن سعادته أن أتيحت له هذه الفرصة -ولله الحمد- لأداء حجته الأولى، منوهًا بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات في الإجراءات وحسن الاستقبال، داعياً الله أن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، منوهاً بجودة الخدمات المقدمة لهم في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، كما شاركته الحاجة وداد إبراهيم القادمة من - فلسطين - مشاعر السعادة بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مقدمة شكرها وتقديرها على ما وجده الحجاج من حسن ضيافة واستقبال، تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفِدون إليها من أنحاء العالم لأداء مناسك فريضة الحج.// انتهى //17:49ت م0083