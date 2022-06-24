قلقيلية 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأصيب 9 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد بينهم مراسل فضائية فلسطين خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي انطلقت تنديدا بجرائم جيش الاحتلال والمستعمرين بحق شعبنا.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز مما أدى لوقوع 9 إصابات مختلفة والعشرات بالاختناق بينهم أنال الجدع مراسل فضائية فلسطين الذي أصيب خلال نقله أحداث المسيرة على الهواء مباشرة.وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة مما أدى لهروبهم دون أن يتمكنوا من اقتحامهم للبلدة رغم محاولاتهم المتكررة .وأوضح شتيوي أن هذه المسيرة هي الأخيرة في عامها الحادي عشر لتدخل عاما جديدا، مؤكدا الاستمرار فيها حتى تحقيق كامل أهدافها التي تنسجم مع المشروع الوطني بإنهاء الاحتلال عن كامل أرضنا وتمكين شعبنا من إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.// انتهى //17:59ت م0085