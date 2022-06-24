الرياض 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسحققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب أول ميدالية برونزية في تاريخ اللعبة في وزن 53 كجم في منافسات بطولة آسيا الخامسة والعشرين للتايكوندو، التي انطلقت اليوم بمدينة تشنشون بكوريا الجنوبية، بعد تجاوزها في دور الـ 16 لاعبة منتخب طاجكستان، وفوزها على السنغافورية في دور الثمانية، قبل أن تخسر في دور الأربعة من لاعبة منتخب أوزباكستان المصنفة الأولى على مستوى القارة، إلا أنها ظهرت بأداء قوي ومشرف، يدعو إلى التفاؤل بأن تذهب في المناسبات القادمة إلى أبعد من ذلك.وحقق البطل فهد السميح المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 54 بعد تأهله لدور الـ 16، ثم انتصاره على لاعب المنتخب الياباني في دور الثمانية، إلا أنه خسر في نصف النهائي من بطل العالم السابق لاعب منتخب كوريا بأداء مميز.وكان اللاعب علي المدلي قد افتتح ميداليات المنتخب السعودي بتحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات البومسي لفئة الفردي تحت 50 سنة ضمن منافسات اليوم الافتتاحي لبطولة آسيا السابعة للبومسي، وكان بمقدور منتخبنا زيادة غلته من الميداليات في صراع البومسي غير أن إصابة اللاعب محمد العباس وجعفر المصطفى بفيروس كورونا حرمتهم من المشاركة رغم وجودهم مع البعثة في كوريا.من جانبه رفع رئيس بعثة المنتخب السعودي ورئيس الاتحاد العميد شداد العمري التهنئة للقيادة الكريمة، مؤكداً أن لاعبي أخضر التايكوندو كان بإمكانهم تحقيق ميداليات أعلى وأكثر، إلا أن الظروف التي صاحبت مشاركتهم بعد تعرض البعض لفيروس كورونا أفقدتهم الفرصة، منوهاً بأول ميدالية على الصعيد الآسيوي لفئة السيدات عن طريق البطلة (دنيا)، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يؤكد العمل الحثيث على تطوير اللعبة في المملكة ورفع مستوى المشاركة على صعيد العدد والإنجاز.// انتهى //18:11ت م0088