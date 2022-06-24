الرياض 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسواصلت قوات أمن الطرق تكثيف الدوريات الميدانية ونقاط التهدئة على جميع الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وتسريع زمن الاستجابة للحالات الطارئة.يأتي ذلك استكمالًا لمهامها في تفويج حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية ومرافقة قوافل ضيوف الرحمن منذ دخولهم إلى المملكة حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة وتقديم الخدمات لهم.// انتهى //19:02ت م0091