الرياض 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسحققت وكيلة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتخطيط والتحول الرقمي المكلفة الدكتورة ليلي بنت حمد القاسم جائزة أفضل امرأة قيادية في مجال التحول الرقمي، وذلك في النسخة الثانية عشرة من المؤتمر الإقليمي للتحول الرقمي الذي أقيم بدبي.وهنأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الدكتورة القاسم خلال استقباله لها، مشيراً إلى أن الوزارة -بدعم من القيادة الحكيمة- تسعى جاهدة لتقديم جميع خدماتها ضمن التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030.وشمل المؤتمر الإقليمي للتحول الرقمي في دورته الحالية حضور خبراء وقادة للتحول الرقمي حول العالم، ومن المقرر أن تُعقد دورته القادمة في المملكة -بمشيئة الله- في العاشر من شهر أغسطس القادم، وهو يهدف إلى دعم وتحفيز التحول الرقمي، ويستهدف المنظمات الحكومية والقطاعات الأخرى والأفراد.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية قد حصدت جائزتين دوليتين، الأولى جائزة الريادة في الذكاء الاصطناعي (الفئة الأولى - الريادة في الذكاء الاصطناعي الحكومي للجهات التي أحدثت تغييرات إيجابية في ذات المجال) في معرض الرياض الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية 2022 المنعقد بالرياض ما بين 22 و 24 من الشهر الجاري، والجائزة الثانية جائزة الشرق الأوسط الـ 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية في فئة تميز المحتوى الإلكتروني.// انتهى //19:08ت م0092