عرعر 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واستواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة على طرق منطقة الحدود الشمالية في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لسكان المنطقة، لكونها في موقع مميز يربطها مع عدد من محافظات المملكة القريبة منها والدول العربية المجاورة، مما يمكّنها من الإسهام في تقريب المسافات على المستثمرين والسائحين وقاصدي الحرمين الشريفين.وشملت الأعمال تنفيذ 3 مشاريع صيانة بإجمالي أطوال بلغ 98 كم، إضافةً إلى تنفيذ 4 مشاريع مبادرات سلامة، شملت تجهيزات أجهزة السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على شبكة الطرق بعدد (6)، وتنفيذ أعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية، وتنفيذ السياج السلكي عالي الشد للطرق المفردة والمزدوجة بطول (177) ألف متر طولي، وتنفيذ الحواجز الواقية على بعض الطرق بطول (93000) متر طولي.ويجري حالياً العمل على مشروعين صيانة جذرية، ومشروعين مبادرات سلامة تشمل إنارة 10 تقاطعات بالطاقة الشمسية، وتحسين 9 تقاطعات سطحية على طرق المنطقة.يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.// انتهى //19:09ت م0093