السيح 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واستبدأ جامعة الأميرِ سطام بن عبدالعزيز بالخرج بعد غد استقبال طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة "أستاذ مساعد، ومحاضر" في الكلية التطبيقية بمدينة السيح، وذلك من خلال رابط النظام الإلكتروني للتوظيف https://jobs.psau.edu.sa.ودعت الجامعة من تتوفر لديهم المؤهلاتُ العلميةُ والخبراتُ العمليةُ المطلوبةِ إلى التقدم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وتسجيل معلوماتهمالشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن التقديم يستمر عشرة أيام.// انتهى //19:21ت م0096