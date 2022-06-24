سياسي / وزير الخارجية الموريتاني يلتقي بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية
الجمعة 1443/11/25 هـ الموافق 2022/06/24 م واس
نواكشوط 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في العاصمة الألمانية برلين اليوم بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري العالمي حول الأمن الغذائي .
وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المثمر بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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19:21ت م
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