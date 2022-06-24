نواكشوط 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في العاصمة الألمانية برلين اليوم بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري العالمي حول الأمن الغذائي .وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المثمر بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:21ت م0097