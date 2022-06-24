جدة 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأضفى الشلال التفاعلي بمنطقة سيتي ووك أجواءً لطيفة ورائعة على الزوار مع أصوات هدير مياهه التي أعطت المكان رونقاً خاصاً جعل هذا الشلال نقطة جذب للزوار والخيار الأول لهم في التصوير.وينقل ممر الشلال الزوار إلى عالم افتراضي عبر شاشة بانورامية لحوض سمك مع عرض لأبرز أنواع الأسماك، ويعمل الشلال على تلطيف المنطقة المحيطة به من خلال قطرات الشلال المتناثرة على المساحات الخضراء والورود ذات الألوان الزاهية التي أضافت للمنطقة جمالا آخر.وتتوفر في منطقة الشواء القريبة من الشلال أشهر مطاعم الشواء بجدة التي تتيح للزوار تجربة جميلة، إضافةً إلى البحيرة المحيطة بالمنطقة التي تحتوي على مجموعة مختلفة من الأسماك، جعلت المكان مكاناً ملائماً للصغار والكبار لقضاء أسعد الأوقات خلال زيارتهم لسيتي ووك.// انتهى //19:22ت م0099