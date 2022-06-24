سياسي / رئيس الحكومة الليبية المكلف يعلن أن خارطة الأمم المتحدة حول ليبيا انتهت دون نجاح
الجمعة 1443/11/25 هـ الموافق 2022/06/24 م واس
طرابلس 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واس
أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا أن خارطة الأمم المتحدة حول ليبيا انتهت "دون نجاح" ، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم من الأمم المتحدة.
وشدد باشاغا في بيان اليوم على أن الوقت قد حان لحوار ليبي ـ ليبي، معبرًا عن تطلعه للعمل مع الأطراف المعنية لتنفيذ «خارطة الطريق نحو التعافي» التي أطلقها مؤخرا .
وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" أعلن فيها انتهاء تفويض الأمم المتحدة لتحديد مسار الانتخابات .
// انتهى //
19:31ت م
0100