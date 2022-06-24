طرابلس 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واسأعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا أن خارطة الأمم المتحدة حول ليبيا انتهت "دون نجاح" ، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم من الأمم المتحدة.وشدد باشاغا في بيان اليوم على أن الوقت قد حان لحوار ليبي ـ ليبي، معبرًا عن تطلعه للعمل مع الأطراف المعنية لتنفيذ «خارطة الطريق نحو التعافي» التي أطلقها مؤخرا .وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" أعلن فيها انتهاء تفويض الأمم المتحدة لتحديد مسار الانتخابات .// انتهى //19:31ت م0100